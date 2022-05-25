В МЧС назвали три озера в Казани, где купание запрещено

В трех организованных местах отдыха у воды в Казани купание запрещено – они не проходят по качеству дна и воды. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель казанского инспекторского отделения центра ГИМС главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.

В этом купальном сезоне в Казани будут оборудованы три места массового отдыха у воды, однако искупаться там жители республики не смогут. Одно из них расположено на Изумрудном озере в жилом массиве Юдино, другое – на территории озера Малое Лебяжье, а третье – на берегу озера в парке Победы.

«В этих местах купаться запрещено. Спасательные посты там есть, но там не все работы выполняются в плане обследования дна или получения допуска со стороны Роспотребнадзора по качеству воды», – подчеркнул Мокеев.

Зато для казанцев и гостей столицы будут доступны пляж «Локомотив» на Волге в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье» на Казанке в Кировском районе, «Комсомольский» в Дербышках, а также пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье.