В МЧС назвали основные причины гибели людей на воде

Основной причиной смертельных случаев на водных объектах в Татарстане стало купание в необорудованных местах. Об этом сегодня на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ рассказал начальник главка Ирек Кадамов.

«Основными причинами гибели детей по-прежнему остаются отсутствие должного контроля со стороны взрослых, а также купание в необорудованных местах», – отметил он.

За прошлый год на водных объектах погибли 5 детей, что на 37% меньше, чем в 2023 году. Происшествия с детьми произошли в Азнакаевском, Бугульминском, Зеленодольском, Кукморском муниципальных районах и в Казани.

По его словам, одним из важных вопросов остается открытие и оборудование пляжей.

Всего летом прошлого года в Республике Татарстан эксплуатировались 60 пляжей, что на 11% больше, чем в 2023 году.

Несмотря на это, выявлено 101 необорудованное место для отдыха людей у водоемов. Для контроля 11 мест отдыха, не отвечающих требованиям безопасности, организованы мобильные спасательные посты и установлены аншлаги «Купание запрещено».