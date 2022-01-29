В МЧС назвали беспочвенными обвинения авторов провокационного видео тушения горящего дома
Сообщение о пожаре в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района РТ поступило сегодня в 8.23 утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Горел дом на улице Набережной.
Через десять минут на место происшествия прибыли первая группа пожарных. К этому времени площадь возгорания составила 63 квадратных метра, из окон первого и второго этажей шел густой черный дым. Пожарных встретил хозяин дома, который сообщил, что внутри никого нет. Была угроза, что огонь переберется на соседний дом.
Через несколько минут на месте возгорания находились уже четыре автоцистерны. Видео с горящим домом появилось в соцсетях. При этом авторы ролика, комментируя происходящее, заявляли, что пожарные практически не работают, что в результате этого огонь якобы перебрался на соседний дом, а также что две машины пожарных куда-то уехали.
В действительности же, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарным удалось спасти соседний дом: благодаря их работе огонь не перекинулся на здание. Автоцистерны никуда не уезжали: две из четырех машин перекачивали и подвозили воду из пожарного гидранта, чтобы была возможность бесперебойно тушить огонь.
Кроме того, авторы видео заявляют, что пожар тушили в течение двух часов. В действительности же возгорание удалось локализовать ровно в девять часов утра, а спустя полчаса – полностью потушить. Таким образом, с момента поступления сообщения о пожаре до его полной ликвидации прошло чуть более часа.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.