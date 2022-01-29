В МЧС назвали беспочвенными обвинения авторов провокационного видео тушения горящего дома

Сообщение о пожаре в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района РТ поступило сегодня в 8.23 утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Горел дом на улице Набережной.

Через десять минут на место происшествия прибыли первая группа пожарных. К этому времени площадь возгорания составила 63 квадратных метра, из окон первого и второго этажей шел густой черный дым. Пожарных встретил хозяин дома, который сообщил, что внутри никого нет. Была угроза, что огонь переберется на соседний дом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на месте возгорания находились уже четыре автоцистерны. Видео с горящим домом появилось в соцсетях. При этом авторы ролика, комментируя происходящее, заявляли, что пожарные практически не работают, что в результате этого огонь якобы перебрался на соседний дом, а также что две машины пожарных куда-то уехали.

В действительности же, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарным удалось спасти соседний дом: благодаря их работе огонь не перекинулся на здание. Автоцистерны никуда не уезжали: две из четырех машин перекачивали и подвозили воду из пожарного гидранта, чтобы была возможность бесперебойно тушить огонь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, авторы видео заявляют, что пожар тушили в течение двух часов. В действительности же возгорание удалось локализовать ровно в девять часов утра, а спустя полчаса – полностью потушить. Таким образом, с момента поступления сообщения о пожаре до его полной ликвидации прошло чуть более часа.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.