В МЧС напомнили жителям Татарстана о мерах безопасности во время грозы

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение на четверг, в этот день на территории республики ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, а также сильный ветер.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что в случае непогоды на дорогах может скапливаться вода, из-за чего возможны затруднение движения и ДТП. Также вероятно падение деревьев, повреждение линий электропередачи, крыш зданий, рекламных конструкций. Во время непогоды могут повредиться разрядами молнии объекты, не оборудованные молниезащитой.

В связи с этим, находясь на улице, держитесь подальше от карнизов домов, рекламных стендов, линий электропередачи. Не стойте около непрочных навесов и старых деревьев, а также не паркуйте около них автомобиль.

Владельцы маломерных судов перед выходом в воду должны учитывать прогноз ухудшения погодных условий, а особенно обратить внимание на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.