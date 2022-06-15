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Ру Тат
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Происшествия
15 июня 2022  16:18
Павел Климчак

В МЧС напомнили жителям Татарстана о мерах безопасности во время грозы

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Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение на четверг, в этот день на территории республики ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, а также сильный ветер.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что в случае непогоды на дорогах может скапливаться вода, из-за чего возможны затруднение движения и ДТП. Также вероятно падение деревьев, повреждение линий электропередачи, крыш зданий, рекламных конструкций. Во время непогоды могут повредиться разрядами молнии объекты, не оборудованные молниезащитой.

В связи с этим, находясь на улице, держитесь подальше от карнизов домов, рекламных стендов, линий электропередачи. Не стойте около непрочных навесов и старых деревьев, а также не паркуйте около них автомобиль.

Владельцы маломерных судов перед выходом в воду должны учитывать прогноз ухудшения погодных условий, а особенно обратить внимание на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#ГУ МЧС по РТ #гроза #мчс предупреждает
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