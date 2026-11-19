Сильный ветер порывами до 16 м/с а также гололедица на дорогах ожидаются местами в Татарстане в ночь на 20 ноября, а также утром и днем. МЧС напоминает жителям республики о мерах безопасности.

«Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхностей. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.