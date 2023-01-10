В МЧС напомнили жителям РТ, как избежать переохлаждения и обморожений в сильные морозы

По прогнозам метеорологов, ночью 11 января на территории Татарстана ожидается сильный мороз от -29 до -34 градусов, в отдельных районах температура может понизиться до -40 градусов. Днем того же дня температура повысится до -16..-21°, на востоке до -24°. В связи с этим УГМС Татарстана объявили в республике штормовое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили татарстанцам, как избежать переохлаждения и обморожений в морозы. Не выходите на улицу без необходимости и воздержитесь от дальних поездок и прогулок. Одевайтесь тепло и многослойно, чтобы прослойки воздуха удерживали тепло внутри.

Во время езды на авто воздержитесь от лишних перестроений, обгонов и других опасных маневров, а также избегайте внезапных торможений.

При переохлаждении необходимо как следует согреться: посидеть в теплом помещении пару часов и поесть. В случае обморожения нужно сразу же обратиться к врачу. Если медпомощь недоступна, можно оказать пострадавшему следующую посильную помощь:

Переоденьте пострадавшего и заверните его в теплые простыни и одеяла. Постарайтесь никак не трогать пострадавшие участки тела;

Согрейте его в теплой воде температурой 40-42 градуса. Если обморожено лицо или уши – делайте теплые компрессы мягким полотенцем;

Как только кожа порозовеет, тщательно высушите и оберните обмороженный участок тела чистой тканью;

Чаще давайте пить пострадавшему любые теплые напитки, кроме алкоголя;

Можно принять обезболивающие средства.

Также в ведомстве в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности: не злоупотребляйте спиртным и никогда не курите в постели. Не оставляйте без присмотра детей и включенные электроприборы.

В случае любой беды вы можете позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.