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Новости Татарстана и Казани
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В МЧС напомнили татарстанцам о мерах предосторожности во время грозы и сильного ветра
По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Татарстана ожидается неустойчивая погода.
В ближайший час, с сохранением вечером 18 августа местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.
В ГУ МЧС России по РТ рассказали, как вести себя во время непогоды.
При сильном ветре следует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.
На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.
Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
По возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния.
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