В МЧС напомнили татарстанцам о мерах предосторожности во время грозы и сильного ветра

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По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Татарстана ожидается неустойчивая погода.

В ближайший час, с сохранением вечером 18 августа местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС России по РТ рассказали, как вести себя во время непогоды.

При сильном ветре следует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

По возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния.