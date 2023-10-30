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В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в непогоду
По прогнозам метеорологов, с вечера понедельника, 30 октября, до следующего дня, 31 октября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Так, местами возможны гололед, кратковременная метель, мокрый снег, ледяной дождь, туман и сильный ветер порывами до 15 м/с.
Во вторник в Казани местами ожидаются налипание мокрого снега, слабая метель, ледяной дождь, гололед, а утром и днем – туман.
В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, а также не создавать помех работе коммунальных служб по уборке территории.
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