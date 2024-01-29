В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся метель и гололед

Сегодня и завтра днем, 30 января, на территории республики местами ожидаются сильный ветер порывами 16 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, гололед, на дорогах гололедица, сильный мокрый снег и снежные заносы.

В этот период возможно увеличение ДТП, ограничение движения, сход снега и льда с крыш и склонов возвышенностей, обрыв линий электропередачи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.

В случае необходимости необохдимо звонить по телефону «112»