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В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при снежных заносах
По прогнозам синоптиков сегодня вечером и завтра до шести часов вечера на территории республики местами ожидаются метель, снег, сильный ветер порывами 15-20 м/с, ночью туман, на дорогах гололедица, снежные заносы.
В этот период возможно увеличение ДТП, ограничение движения, сход снега и льда с крыш и склонов возвышенностей, обрыв линий электропередачи.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.
Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.
В случае необходимости звонить по телефону «112»
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