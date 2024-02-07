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Происшествия 7 февраля 2024 16:34

В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при снежных заносах

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По прогнозам синоптиков сегодня вечером и завтра до шести часов вечера на территории республики местами ожидаются метель, снег, сильный ветер порывами 15-20 м/с, ночью туман, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В этот период возможно увеличение ДТП, ограничение движения, сход снега и льда с крыш и склонов возвышенностей, обрыв линий электропередачи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.

В случае необходимости звонить по телефону «112»

#непогода в татарстане
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