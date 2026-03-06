В МЧС напомнили о мерах безопасности во время метели и сильного ветра

В ГУ МЧС России по РТ напомнили о мерах безопасности во время метели и сильного ветра, надвигающихся на Татарстан.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и вывесок, не прятаться от ветра у стен домов, поскольку возможно падение кровельных материалов, и пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам советуют избегать лишних маневров и резких торможений, а также следить за скоростью.

Напомним, что во второй половине дня и вечером 7 марта на территории Татарстана ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный ветер порывами 15-17 м/с.