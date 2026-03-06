news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 марта 2026 14:01

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время метели и сильного ветра

Читайте нас в
Телеграм

В ГУ МЧС России по РТ напомнили о мерах безопасности во время метели и сильного ветра, надвигающихся на Татарстан.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и вывесок, не прятаться от ветра у стен домов, поскольку возможно падение кровельных материалов, и пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам советуют избегать лишних маневров и резких торможений, а также следить за скоростью.

Напомним, что во второй половине дня и вечером 7 марта на территории Татарстана ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный ветер порывами 15-17 м/с.

#ГУ МЧС по РТ #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

5 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
Новости партнеров