В МЧС напомнили о мерах безопасности в надвигающийся сильный ветер

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время сильного ветра.

В ведомстве предупреждают, что во время непогоды не следует прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Кроме того, при передвижении по улицам необходимо быть особо осторожным, следить за детьми, а также оказывать помощь пожилым и больным людям.

При возникновении опасности необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, что 12 февраля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. В течение всех суток будет дуть порывистый ветер скоростью от 15 до 20 м/с.