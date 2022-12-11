В МЧС напомнили о мерах безопасности перед метелью и гололедом в понедельник в РТ

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра весь день в Татарстане местами ожидаются сильная метель с ледяным дождем, а также гололед и снежные заносы на дорогах. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности во время непогоды.

Во время метели выходите из зданий лишь в исключительных случаях. В автомобиле двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. Если вы потерялись вне населенного пункта – найдите ближайший дом и постарайтесь переждать метель в нем.

Если из-за снежных заносов вы не можете выбраться из помещения, обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в местную администрацию.

Перед дальней поездкой проверьте техсостояние своего авто, а также приготовьте заранее аварийный комплект: зарядка для телефона, теплые вещи и одежда, небольшая лопата, ручной фонарь, аптечка, еда и питье, зажигалка и т.п.

При сильном ветре рекомендуется остаться дома, плотно закрыв все окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Не оставляйте машину около крупных деревьев.

Во время гололеда водителям следует увеличить дистанцию между авто и избегать резких торможений, а пешеходам – быть особенно внимательными во время перехода дороги.

В случае любой беды вы можете позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.