В МЧС напомнили, как помочь человеку с обморожением, в преддверии холодов в РТ

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью и утром 9 декабря на территории республики ожидается сильный ветер и понижение температуры до -25 градусов.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ призывают без необходимости не выходить на улицу, особенно детям и домашним животным, а также отказаться от дальних поездок и прогулок. Чтобы избежать переохлаждения, одевайтесь многослойно, носите теплые стельки, шерстяные носки, теплые варежки, шарф и головной убор.

Во время езды откажитесь от лишних обгонов и перестроений в условиях плохой видимости, а также избегайте резких торможений.

Если человек испытал переохлаждение – необходимо согреть его: он должен посидеть пару часов в теплом помещении и поесть. В случае обморожения нужно срочно обратиться к врачу.

Если же рядом нет медучреждений, то нужно переодеть пострадавшего, завернуть его в теплые простыни и одеяла. Ни в коем случае нельзя трогать пострадавшие участки тела. Согрейте человека в теплой воде температурой 40-42 градуса. Нужно держать обмороженную часть тела в воде, пока кожа не станет розовой и не вернется чувствительность. Если обморожено лицо или уши – делайте теплые компрессы полотенцем.

Затем нужно высушить и обернуть пораженные участки тела. Пострадавший должен выпить какие-нибудь теплые напитки, кроме алкоголя. Напоследок следует принять обезболивающие средства: к примеру, аспирин или ибупрофен.

В пресс-службе ведомства призвали татарстанцев не злоупотреблять спиртным и не курить в постели, а также никогда не оставлять детей без присмотра. Не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не оставляйте включенные газовые и электроприборы без присмотра.