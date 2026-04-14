Происшествия 14 апреля 2026 13:18

В МЧС напомнили, как обезопасить себя во время тумана и сильного ветра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В МЧС предупредили о тумане и сильном ветре, а также напомнили о правилах безопасности.

В такую погоду не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями. Кроме того, рекомендуется не оставлять детей без присмотра и оказывать помощь пожилым и больным людям. В экстренных ситуациях необходимо звонить на номер 112.

Напомним, что сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер до 18 м/с. Кроме того, сегодня во второй половине дня в южных районах республики возможен туман с ограничением видимости до 500 метров.

#мчс напоминает #непогода в татарстане #предупреждение о тумане
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

