В МЧС напомнили, как обезопасить себя во время тумана и сильного ветра

В МЧС предупредили о тумане и сильном ветре, а также напомнили о правилах безопасности.

В такую погоду не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями. Кроме того, рекомендуется не оставлять детей без присмотра и оказывать помощь пожилым и больным людям. В экстренных ситуациях необходимо звонить на номер 112.

Напомним, что сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер до 18 м/с. Кроме того, сегодня во второй половине дня в южных районах республики возможен туман с ограничением видимости до 500 метров.