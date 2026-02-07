В МЧС напомнили, как обезопасить себя во время метели и сильного снега

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время пришедших в Татарстан метели и сильного снега.

В ведомстве советуют проявлять бдительность при движении по улицам. Дороги лучше пересекать по подземным или надземным пешеходным переходам. Рекомендуется следить за детьми, а также оказывать помощь пожилым и больным людям.

В экстренном случае следует звонить по номеру 112.

Ранее из-за непогоды в ГАИ призвали водителей не выезжать за пределы населенных пунктов и не пользоваться личным автомобилем без особой необходимости.