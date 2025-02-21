В МЦ «Волга» стартовал VII творческий слет работающей молодежи Татарстана

В Молодежном центре «Волга» стартовал VII слет творческой работающей молодежи Татарстана. Его участниками стали почти 100 молодых людей, представлявших разные предприятия республики.

«Ребята пройдут целый ряд творческих тренингов и семинаров от известных мастеров. Уверен, полученные знания помогут молодым людям во время подготовки номеров к фестивалю «Наше время – Безнен заман», который уже давно стал неотъемлемой частью молодежной политики нашей республики и достоянием не только Татарстана, но и всей страны», – отметил в разговоре с «Татар-информом» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Слет пройдет в течение трех дней. Для молодых людей проведут мастер-классы по разным творческим направлениям, среди которых: вокал, хореография, актерское мастерство и многие другие. Также состоится встреча с обладателями гран-при фестиваля «Наше время – Безнен заман» прошлых лет. Подобные мероприятия особенно помогают влиться в движение новичкам, считает генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

«За годы проведения фестиваля в нем поучаствовали уже более 20 тыс. человек. Они показывали номера, не уступающие профессионалам. И мы столкнулись с тем, что новые ребята боятся вливаться, потому что думают, что такого уровня достичь невозможно. Поэтому мы здесь делаем и встречу с уже легендами фестиваля, а также привлекаем для мастер-классов специалистов мирового уровня», – пояснил Туманов.

Фестиваль «Наше время – Безнен заман» стал неотъемлемой частью работы с сотрудниками предприятий республики, добавил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«Такие слеты в преддверии лучшего, на мой взгляд, фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман», стали уже доброй традицией. Талантливый человек талантлив во всем. Если человек проявляет себя в творчестве, тогда ему и работается легче. Мы замечаем, что эти люди совершенно не подвержены эмоциональному выгоранию», – подчерунул замминистра.

По словам руководителя пресс-центра федерации профсоюзов РТ Ирины Пузаковой, с каждым годом фестиваль выходит на все более высокий уровень.

«Каждый год кажется, что лучше уже не будет, но всегда исполнители показывают все более высокий уровень. Хочется, чтобы каждый из участников слета сохранили атмосферу, которой вы начали заряжаться с сегодняшнего дня», – обратилась она к участникам слета.

Фестиваль «Наше время – Безнен заман» проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также отвечает целям и задачам Национального проекта «Молодежь и дети».