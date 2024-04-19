В МЦ «Сэлэт — Ак Барс» на Черное море этим летом пройдут шесть смен — идет прием заявок

Фото: пресс-служба МЦ «Сэлэт — Ак Барс»

Этим летом на базе МЦ «Сэлэт — Ак Барс» планируется провести шесть профильных смен для детей из Татарстана, Крыма и других регионов России. Сейчас идет активная заявочная кампания.

«Заявочная кампания на смены началась в феврале, но на данный момент больше половины путевок уже выкуплены. Несмотря на то, что до лета осталось еще полтора месяца, мы полностью закрыли набор детей на творческую смену „Ижат“, которая будет проводится в июле этого года. Сейчас идет активный набор на смену „Сэлэт-Аршан“. Смена проводится с 3 по 17 августа», — приводит пресс-служба центра слова директора лагеря Киры Масловой.

Смены проводятся в разных направлениях: творчество, изучение иностранных языков, спорт и развитие лидерских качеств.

«Сэлэт — Ак Барс» — круглогодичная база, расположенная в поселке Форос на берегу Черного моря. Начала свою работу в июле 2022 года благодаря поддержке и участию Раиса Татарстана Рустама Минниханова. С начала 2024 года центр уже принял порядка 700 студентов и школьников.