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Происшествия 5 марта 2025 08:11

В Махачкале нейтрализовали четверых вооруженных боевиков

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Сегодня ночью в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале нейтрализованы четверо бандитов, планировавших теракт в здании регионального управления МВД России в Каспийске. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Отмечается, что деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». На месте происшествия были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжаются следственные действия.

#Дагестан #терроризм
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