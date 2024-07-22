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В Махачкале две студентки сгорели заживо во время хоррор-квеста
В Ростове-на-Дону произошла трагедия в квест-руме «Дом ужасов», расположенном на улице Шеболдаева. Заведение, принадлежащее известному местному КВНщику Гусейну Ибрагимову, стало местом гибели двух молодых женщин, сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, инцидент произошел во время прохождения квеста двумя парами. Сотрудник заведения, выполняя часть сценария, поджег специальную перчатку и отбросил ее. Однако перчатка упала рядом с бензопилами, заправленными керосином, что привело к стремительному распространению огня.
Ситуация осложнилась тем, что одна из участниц была прикована наручниками к стулу, что является частью квеста. Люди оказались в ловушке горящего здания, отчаянно призывая на помощь.
Спасателям удалось вызволить трех человек – двух мужчин и одну женщину. К сожалению, две студентки не смогли спастись: одна погибла непосредственно при пожаре, вторая скончалась позже в больнице от полученных травм.
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