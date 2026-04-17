В MAX зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей

Фото: пресс-служба MAX

В мессенджере MAX с начала года зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации платформы, зарубежные пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили около 220 млн звонков. Наиболее активно регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Возможность звонков и обмена сообщениями для пользователей из стран СНГ была открыта в ноябре прошлого года, а с марта 2026 года – для пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля общее число зарегистрированных пользователей MAX достигло 110 млн, при этом ежедневная аудитория превысила 80 млн человек.