news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 апреля 2026 09:48

В MAX зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба MAX

В мессенджере MAX с начала года зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации платформы, зарубежные пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили около 220 млн звонков. Наиболее активно регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Возможность звонков и обмена сообщениями для пользователей из стран СНГ была открыта в ноябре прошлого года, а с марта 2026 года – для пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля общее число зарегистрированных пользователей MAX достигло 110 млн, при этом ежедневная аудитория превысила 80 млн человек.

#мессенджер Max
news_right_1
news_right_2
news_bot
