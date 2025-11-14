news_header_top
Общество 14 ноября 2025 17:54

В МАХ запустили просветительский проект для школьников по информационной безопасности

В МАХ появился интерактивный помощник «Сферума» для школьников – чат-бот «Путь в сети», который помогает детям разобраться с важными вопросами безопасности в интернете.

Проект начинается с квеста по кибербуллингу для учеников 5-11 классов. Школьники сами выбирают героя и, на основе его поступков, узнают, к каким последствиям приводит любой поступок в интернете. При этом, сюжетная линия будет меняться в зависимости от решений, принятых игроком на каждом этапе.

Чат-бот и дальше будет знакомить школьников с правилами поведения в сети. Чтобы подключить чат-бот «Путь в сети», нужно найти его по названию через поиск.

#школьники #кибербезопасность #интернет
