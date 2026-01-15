В MAX опровергли сообщения о взломе и утечке данных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информация о якобы взломе национального мессенджера MAX, распространяемая анонимными источниками, не соответствует действительности. Об этом сообщает «ТАСС».

В компании заявили, что появившиеся сообщения являются очередным фейком. В пресс-службе уточнили, что специалисты центра безопасности MAX проверили информацию и не выявили подтверждений взлому.

Там пояснили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе решения Amazon, а вся информация мессенджера размещается исключительно на российских серверах.

Кроме того, в MAX не применяется метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. Также в компании отметили, что по данной теме не поступало обращений в программу BugBounty MAX.

В пресс-службе подчеркнули, что данные, которые анонимные авторы публикаций представили в качестве доказательства утечки, не имеют отношения к MAX. В компании пояснили, что мессенджер не хранит информацию в указанном формате и не содержит сведений о локации пользователей, их дате рождения, адресе электронной почты, ИНН, СНИЛС и других подобных данных.

Также в MAX отсутствуют username и «уровни аккаунта», поскольку сервис не классифицирует пользователей по таким параметрам.

В компании заверили, что данные пользователей мессенджера находятся под надежной защитой.

Ранее в Телеграм-каналах начала распространяться информация о якобы полном взломе MAX. Анонимные авторы утверждали, что в результате произошла утечка данных более чем 15 миллионов пользователей.