В MAX назвали фейковыми сообщения об уязвимостях

Данные пользователей национального мессенджера MAX находятся под надежной защитой, а сообщения об уязвимостях платформы не соответствуют действительности. Об этом заявили в Центре безопасности мессенджера, передает ТАСС.

Ранее в СМИ и Телеграм-каналах появилась информация, что в MAX обнаружили больше 200 уязвимостей, позволяющих злоумышленнику получить несанкционированный доступ к чужим данным или действиям.

«Попытки подать сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как „сенсацию“ и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ, которые как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков», – утверждают в Центре безопасности платформы.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.