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Общество 7 апреля 2025 12:31

В матче «Рубин» – «Ростов» первым ударит по мячу ветеран Великой Отечественной войны

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В матче «Рубин» – «Ростов» первым ударит по мячу ветеран Великой Отечественной войны
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В матче «Рубин» – «Ростов», который пройдет 11 мая в Казани, первый символический удар по мячу нанесет ветеран Великой Отечественной войны. Об этом «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Татарстанского регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Диана Тиханова.

«Под эгидой акции «Красная гвоздика» в матче между «Рубином» и «Ростовом» первый символический удар по мячу сделает подопечный благотворительного фонда «Память поколений» – ветеран Великой Отечественной войны. Это станет ярким и привлекающим внимание событием», – пояснила она.

Акция «Красная гвоздика» пройдет по всей России с 10 апреля по 22 июня. Любой желающий сможет сделать пожертвование для помощи ветеранам и получить значок с символом мероприятия.

#80-летие Победы #фк рубин
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