В матче очередного тура РПЛ «Рубин» проиграл «Краснодару»

Матч 24-го тура Премьер-лиги вновь не принес победы казанскому «Рубину». Команда Слуцкого проиграла «Краснодару» - 0:1. В матч-центре BetON вывеска «Рубин» - «Краснодар» привлекала большое внимание. Встреча должна была ответить на главный вопрос: получится ли у казанцев прервать полосу поражений и отдалиться от зоны вылета? Ответ на этот вопрос и обзор матча читайте ниже.

«Рубин» – «Краснодар» 0:1

Подопечные Слуцкого подходили к матчу на фоне трех поражений в РПЛ и остро нуждались в очках, т.к. опустились из-за слабых результатов уже на порог зоны вылета. У «Краснодара» последние результаты были получше, но у соперника проблем также хватало, в первую очередь – массовый отток игроков. Подопечные Слуцкого в очередной раз не смогли набрать очков, хотя провели неплохой матч. Особенно это касается первого тайма, в котором «Рубин» был куда острее и упустил несколько опаснейших моментов.

Во второй половине игра была более равной – обе команды создали по несколько опасных моментов, но забить долгое время не получалось. За 5 минут до конца матча 19-летний нападающий гостей Сергей Волков принес победу «Краснодару».

Последние результаты «Рубина»

Начиная с 8 марта «Рубин» никак не может выиграть в чемпионате. Серия поражений казанцев достигла уже 4-х матчей кряду в РПЛ. Так, в рамках РПЛ казанцы капитулировали перед «Ростовом» 1:2, ЦСКА 1:6, проиграли даже совсем недавно прозябавшим в самом подвале таблицы «Химкам» 2:3. В товарищеском матчи казанцы уступили «Крыльям Советов» 0:5.

Из-за чего у команды спад?

Первоочередная причина – уход целой группы легионеров в марте. Ушедшие игроки определяли игровой рисунок, полноценно заменить их в кратчайшие сроки просто невозможно. Особенно большая потеря – грузинский вундеркинд Хвича Кварацхелия – сердце и мотор команды.

Также наметился серьезный игровой кризис у подопечных Леонида Слуцкого. В первую очередь сломалась оборона, которая до этого была вполне рабочей. После яркого начала карьеры в новом клубе голевая засуха началась у Лисаковича. Все эти факторы сложились воедино и не позволяют команде набирать очки.

Перспективы «Рубина» на остаток сезона

Спад команды начался максимально не вовремя. До финиша чемпионата осталось всего 6 туров. «Рубин» сползает вниз таблицы и уже всерьез рискует очутиться в зоне как минимум переходных матчей. Так, запас перед 13-м местом, финишировавшая на котором команда будет вынуждена играть в плей-офф за право остаться в РПЛ, составляет всего одно очко. Календарь «Рубина» на конец чемпионата не из легких – в каждом матче будут игры с соперниками, которые решают серьезные задачи. Это встречи с лидерами, борющимися за чемпионство, призы, еврокубки («Спартак», «Сочи», «Локомотив»), а также с аутсайдерами, которые будут отчаянно пытаться сохранить место в РПЛ («Арсенал», «Урал», «Уфа»). Ситуация очень тяжелая, команда остро нуждается в победе, чтобы воспрянуть и вновь поверить в свои силы.