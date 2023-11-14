В массовом ДТП в Татарстане пострадали три человека

Авария произошла накануне в районе десяти часов вечера. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Как выяснилось, в Высокогорском районе между селами Чепчуги и Куркачи Daewoo Nexia совершила лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате удара «Лада» по касательной столкнулась с легковушкой Hyundai Solaris.

Со слов очевидцев, травмы получили три человека, одного из них увезли медики скорой помощи.