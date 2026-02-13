news_header_top
Руc Тат
Происшествия 13 февраля 2026 09:00

В массовом ДТП в Татарстане пострадал 15-летний подросток

В массовом ДТП в Лениногорском районе получил травмы 15-летний подросток.

Как сообщила «Татар-информу» пресс-служба прокуратуры РТ, авария произошла сегодня в 7:19 на дороге Альметьевск – Лениногорск, между селами Зай-Каратай и Новочершилинск. По предварительным данным, Opel выехал на полосу встречного движения, где врезался в Haval, после чего с ними столкнулась Toyota. Пострадали 15-летний подросток и трое взрослых. Им оказана медицинская помощь.

На место выезжал городской прокурор. Уже началась проверка.

