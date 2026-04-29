В массовом ДТП в Татарстане один человек погиб и двое пострадали

В Татарстане произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек, а двое получили травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, сегодня в Лениногорском районе РТ водитель Geely превысил скорость и по касательной столкнулся с ехавшим по встречке Renault и попутно ехавшей «Ладой». После этого водитель Geely вылетел на встречку и врезался в другую «Ладу» и Volkswagen.

Водитель ехавшей по встречке «Лады» погиб, а его пассажир пострадал. Травмы получил и водитель Geely.