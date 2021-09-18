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Ру Тат
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18 сентября 2021  23:30

В массовом ДТП в Набережных Челнах пострадали три человека

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Четыре автомобиля столкнулись в Набережных Челнах после остановки «Челныгорстрой» в сторону поселка ГЭС. 

 

Фото: © очевидцы

Судя по фото, которые очевидцы прислали ИА «Татар-информ» с места аварии, столкнулись Volkswagen Tiguan и три «Лады». 

 

Фото: © очевидцы

Один из пострадавших оказался зажат в искареженном автомобиле, его, по словам очевидцев, доставали спасатели, после чего скорая увезла его в больницу. 

 

Фото: © очевидцы

По информации свидетелей ДТП, травмы различной степени тяжести получили три человека.

 

Фото: © очевидцы

 

 

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