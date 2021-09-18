В массовом ДТП в Набережных Челнах пострадали три человека
Четыре автомобиля столкнулись в Набережных Челнах после остановки «Челныгорстрой» в сторону поселка ГЭС.
Судя по фото, которые очевидцы прислали ИА «Татар-информ» с места аварии, столкнулись Volkswagen Tiguan и три «Лады».
Один из пострадавших оказался зажат в искареженном автомобиле, его, по словам очевидцев, доставали спасатели, после чего скорая увезла его в больницу.
По информации свидетелей ДТП, травмы различной степени тяжести получили три человека.