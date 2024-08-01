В массовом ДТП с грузовиками на Мамадышском тракте в Казани пострадал один человек

В Советском районе Казани произошло массовое ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, на Мамадышском тракте столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей зажало в салоне авто. После того как его удалось освободить, мужчину увезли на машине скорой помощи.

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На месте работают автоинспекторы. По данным «Яндекс.Карты» на данном участке дороги собралась пробка.