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Происшествия 1 августа 2024 16:06

В массовом ДТП с грузовиками на Мамадышском тракте в Казани пострадал один человек

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В Советском районе Казани произошло массовое ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, на Мамадышском тракте столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей зажало в салоне авто. После того как его удалось освободить, мужчину увезли на машине скорой помощи.

Фото: © Соцсети

На месте работают автоинспекторы. По данным «Яндекс.Карты» на данном участке дороги собралась пробка.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#дтп в казани
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