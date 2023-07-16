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В массовом ДТП под Мензелинском пострадали два человека
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Накануне в Мензелинском районе возле села Юртово произошло ДТП с участием трех автомобилей, два человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло в районе десяти часов вечера. На 1104-м км трассы М 7 «Волга» столкнулись «ВАЗ 2114», «Лада Гранта» и Volkswagen Polo.
По словам очевидцев, сотрудникам экстренных служб пришлось вскрывать двери одной из легковушек. В результате ДТП пострадали два человека.
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