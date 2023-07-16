В массовом ДТП под Мензелинском пострадали два человека

Накануне в Мензелинском районе возле села Юртово произошло ДТП с участием трех автомобилей, два человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло в районе десяти часов вечера. На 1104-м км трассы М 7 «Волга» столкнулись «ВАЗ 2114», «Лада Гранта» и Volkswagen Polo.

По словам очевидцев, сотрудникам экстренных служб пришлось вскрывать двери одной из легковушек. В результате ДТП пострадали два человека.