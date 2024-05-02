В массовом ДТП под Лаишево погиб водитель одной из легковушек

Сегодня днем в Лаишевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

Рядом с селом Усады водитель Kia пошел на обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью», после чего автомобили задели автобус, грузовик и еще одну легковую иномарку.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии водитель одной из легковушек погиб, также пострадала 8-летняя девочка.

По информации очевидцев, за рулем иномарки находилась женщина, которая в результате погибла.