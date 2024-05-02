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В массовом ДТП под Лаишево погиб водитель одной из легковушек
Сегодня днем в Лаишевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Рядом с селом Усады водитель Kia пошел на обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью», после чего автомобили задели автобус, грузовик и еще одну легковую иномарку.
В результате аварии водитель одной из легковушек погиб, также пострадала 8-летняя девочка.
По информации очевидцев, за рулем иномарки находилась женщина, которая в результате погибла.
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