news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 мая 2024 15:01

В массовом ДТП под Лаишево погиб водитель одной из легковушек

Скопировать ссылку

Сегодня днем в Лаишевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

Рядом с селом Усады водитель Kia пошел на обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью», после чего автомобили задели автобус, грузовик и еще одну легковую иномарку.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии водитель одной из легковушек погиб, также пострадала 8-летняя девочка.

По информации очевидцев, за рулем иномарки находилась женщина, которая в результате погибла.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2