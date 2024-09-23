В массовом ДТП на трассе в Татарстане пострадали два человека

Накануне вечером на Алатском тракте в Высокогорском районе РТ произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, ДТП произошло недалеко от села Каймары. На Алатском тракте Mazda X6 столкнулась с Honda Civic и Hyundai Solaris.

Фото: © Очевидцы

От удара автомобиль марки Mazda выбросило на обочину. В салоне искореженной иномарки застряли водитель и пассажир-подросток. На помощь пришлось вызывать спасателей. Как только спасатели помогли им выбраться, пострадавших увезли прибывшие на место медики скорой помощи.