Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В массовом ДТП на Оренбургском тракте в Казани пострадала женщина
Накануне при выезде из Казани в сторону аэропорта произошла массовая авария, есть пострадавший. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, на 14-м километре Оренбургского тракта столкнулись Peugeot и Renault. Оба участника происшествия своевременно не убрали автомобили с дороги, в результате к ним «присоединились» еще два автомобиля.
В результате второго ДТП пострадала 54-летняя женщина-водитель. С травмой головы ее увезли в больницу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников