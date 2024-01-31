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Происшествия 31 января 2024 08:06

В массовом ДТП на Оренбургском тракте в Казани пострадала женщина

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Накануне при выезде из Казани в сторону аэропорта произошла массовая авария, есть пострадавший. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на 14-м километре Оренбургского тракта столкнулись Peugeot и Renault. Оба участника происшествия своевременно не убрали автомобили с дороги, в результате к ним «присоединились» еще два автомобиля.

В результате второго ДТП пострадала 54-летняя женщина-водитель. С травмой головы ее увезли в больницу.

#дтп в казани
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