В массовой драке в Подмосковье погибли два человека

Накануне в массовой драке с поножовщиной в подмосковном Чехове погибли два человека, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Отмечается, что вчера в дежурную часть ОМВД России Чехова поступило сообщение о драке у одного из домов, расположенных на Земской улице. В результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения и от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Мотивы произошедшего устанавливаются, указано в сообщении.