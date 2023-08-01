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В массовой драке в Подмосковье погибли два человека
Накануне в массовой драке с поножовщиной в подмосковном Чехове погибли два человека, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».
Отмечается, что вчера в дежурную часть ОМВД России Чехова поступило сообщение о драке у одного из домов, расположенных на Земской улице. В результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения и от полученных травм скончались на месте.
В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Мотивы произошедшего устанавливаются, указано в сообщении.
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