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Происшествия 3 сентября 2026 16:08

В массовой аварии в РТ погибла девушка-пассажир BMW, пострадал ребенок

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В массовой аварии в РТ погибла девушка-пассажир BMW, пострадал ребенок
Массовое ДТП в Татарстане
Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Массовое ДТП, унесшее жизнь 26-летней девушки, произошло в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня на 42-м километре трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Из-за этого немецкая иномарка столкнулась по касательной с «КамАЗом», после чего влетела в автомобили Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser, которые двигались за грузовиком.

В результате происшествия пассажирка BMW погибла, а водитель и его 7-летний пассажир получили ранения.

#BMW #вылетел на встречку #массовое ДТП
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