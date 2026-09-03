В массовой аварии в РТ погибла девушка-пассажир BMW, пострадал ребенок

Массовое ДТП в Татарстане

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Массовое ДТП, унесшее жизнь 26-летней девушки, произошло в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня на 42-м километре трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Из-за этого немецкая иномарка столкнулась по касательной с «КамАЗом», после чего влетела в автомобили Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser, которые двигались за грузовиком.

В результате происшествия пассажирка BMW погибла, а водитель и его 7-летний пассажир получили ранения.