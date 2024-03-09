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В массовой аварии легковушек в Челнах пострадали два человека
В Набережных Челнах произошла серьезная авария с тремя легковыми авто, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
ДТП произошло напротив торгового центра «Мегастрой» на Машиностроительной улице.
По предварительной информации, с управлением не справился водитель BMW, в результате чего он столкнулся с «Ладой» и Renault. В последнем авто два человека получили различные травмы.
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