В машине в подмосковной Лобне обнаружено взрывное устройство

В Лобне в Подмосковье в автомобиле было обнаружено взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

В связи с этим в Лобне ввели режим оповещения о ЧС.

По данным агентства, была объявлена эвакуация. Из опасной зоны вывели порядка 300 человек.