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В машине в подмосковной Лобне обнаружено взрывное устройство
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В Лобне в Подмосковье в автомобиле было обнаружено взрывное устройство, сообщает РИА Новости.
В связи с этим в Лобне ввели режим оповещения о ЧС.
По данным агентства, была объявлена эвакуация. Из опасной зоны вывели порядка 300 человек.
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