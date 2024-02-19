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Происшествия 19 февраля 2024 13:08

В машине в подмосковной Лобне обнаружено взрывное устройство

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В Лобне в Подмосковье в автомобиле было обнаружено взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

В связи с этим в Лобне ввели режим оповещения о ЧС.

По данным агентства, была объявлена эвакуация. Из опасной зоны вывели порядка 300 человек.

#взрывное устройство
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