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Происшествия
13 декабря 2021  10:50
Павел Климчак

В машине московского водителя с липовыми правами в РТ автоинспекторы нашли 5 кг мефедрона

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На стационарном посту полиции на трассе Москва – Уфа в Татарстане автоинспекторы остановили автомобиль Ford, за рулем которого был 54-летний житель Московской области.

Мужчина показал инспекторам права с признаками подделки. Также во время общения с полицейскими водитель сильно нервничал, поэтому инспекторы решили провести досмотр авто и мужчины. Во время осмотра в багажнике в коробе из-под сабвуфера нашли три свертка с неизвестным веществом внутри. Также в задней части салона нашли черную сумку, в которой был сверток с порошком.

Экспертиза показала, что изъятое является мефедроном массой около пяти килограммов и марихуана – около 819 граммов.

На мужчину составили протокол за езду без прав, а также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на пересылку наркотиков». Сейчас его задержали за употребление наркотиков.

#наркотики #автоинспекторы
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