В марте в Татарстане вновь ожидается большое количество осадков

В марте температура в Татарстане вернется в пределы климатической нормы, однако число осадков по-прежнему останется высоким. Об этом говорится в месячном прогнозе Гидрометцентра республики.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы (норма по Казани — минус 5,1 градуса, по Татарстану — минус 5,7 градуса)», — говорится в сообщении синоптиков.

По осадкам мартовская норма в Казани составляет 27 мм, в целом по республике — 23 мм. Гидрометцентр РТ уточняет, что она вновь окажется превышена.