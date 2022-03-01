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Ру Тат
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Общество
1 марта 2022  17:06

В марте в Татарстане вновь ожидается большое количество осадков

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В марте температура в Татарстане вернется в пределы климатической нормы, однако число осадков по-прежнему останется высоким. Об этом говорится в месячном прогнозе Гидрометцентра республики.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы (норма по Казани — минус 5,1 градуса, по Татарстану — минус 5,7 градуса)», — говорится в сообщении синоптиков.

По осадкам мартовская норма в Казани составляет 27 мм, в целом по республике — 23 мм. Гидрометцентр РТ уточняет, что она вновь окажется превышена.

#прогноз погоды #осадки #гидрометцентр рт
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