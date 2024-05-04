В марте в Татарстане упала собираемость платежей за ЖКУ

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В марте собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане снизилась на 2% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Показатель составил 98,6%, рассказал первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

Как сообщает пресс-служба Раиса, совещание в Доме Правительства РТ провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Также в нем принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

За первые три месяца 2024 года уровень собираемости платежей с населения достиг 96,7%. В сравнении с данными за прошлый год он вырос на 0,5%. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что превышает на 0,1% показатели за 2023-й.

На 3,2% участились платежи, совершаемые онлайн. На них пришлось 75,7% от общего объема.

Просроченная задолженность за газ в Татарстане на 1 апреля составила 225 млн рублей, что на 16 млн рублей меньше, чем год назад. Уменьшились долги и за потребленную электроэнергию. По данным на 1 апреля, эта сумма равнялась порядка 32 млн рублей.

Кроме того, на 60 млн рублей удалось снизить задолженность управляющих организаций за теплоэнергию. По информации на 1 апреля, они остались должны «Татэнерго» 220 млн рублей.

«Снижение просроченной задолженности наблюдается по управляющим организациям всех муниципальных образований», — отметил первый заместитель министра.