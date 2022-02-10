В марте в Казани впервые пройдут Дни документального кино

Дни документального кино впервые пройдут в кинотеатре «Мир» с 1 по 3 марта в Казани. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Каждый год Минкульт РТ распределяет субсидии на фильмы, которые снимают на средства бюджета республики. В республике любят снимать документальные фильмы. Многие авторы обижаются, что эти фильмы не показываются на большом экране. Мы решили в этом году устроить Дни документального кино Республики Татарстан. Объединили в три альманаха фильмы, которые есть сегодня», — сказала она.

Первый альманах — молодое документальное кино, куда вошли картины молодых кинематографистов. В их числе «Госпиталь», «Последние на деревне», «Меня ждут дома».

Вторая история альманахов связана с выдающимися татарстанскими деятелями он объединяет фильмы «Наш Шарафи», «Шихаб Хазрат» и «Тернистый путь». Третий альманах связан с людьми, которые имеют ограниченные возможности. К примеру, это фильм Натальи Топал «Будьте счастливы» о незрячем парне, создавшем музыкальную группу. В программу также вошли фильмы «Танцуй в Углу» о парне с ДЦП, который поднимается на Эльбрус, и «Неоднозначный театр. Однозначно». Этот фильм рассказывает о творческой деятельности молодежного театра на Булаке.

«Дни документального кино откроют новую историю показов. Будем собирать подборки, и показывать их не только в Казани, но и в Татарстане», — заключила Миляуша Айтуганова.