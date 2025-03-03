В марте стартует прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Фото: ЦСМ Татарстана

В ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан прошло стартовое заседание рабочей группы организационного комитета ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В заседании приняли участие представители основных организаторов конкурса: Торгово-промышленной палаты РТ, министерства промышленности и торговли РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Госалкогольинспекции РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Фото: ЦСМ Татарстана

Приветствуя участников совещания, сопредседатель оргкомитета конкурса, директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов отметил, что конкурс в этом году будет проводится уже в 22-ой раз. «За время своего существования он приобрел авторитет, стал массовым, признанным и узнаваемым», - отметил Ибрагимов. - Неугасающий интерес товаропроизводителей и общественности, география распространенности и многообразие его участников являются подтверждением этому».

Заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» по управлению качеством Галия Исламова напомнила участникам заседания об основных итогах конкурса 2024 года, обратив особое внимание на рост числа его участников, что свидетельствует о стремлении татарстанских предприятий демонстрировать свои достижения и передовые разработки.

Фото: ЦСМ Татарстана

«Если говорить о цифрах, то по количеству наименований представленной продукции в 2024 году рост по отношению к 2023 году составил 9%, а количество предприятий-участников конкурса увеличилось на 13%», - отметила Исламова. - Республика Татарстан в очередной раз подтвердила статус неизменного лидера среди регионов страны в реализации Программы «100 лучших товаров России», выдвинув на федеральный этап рекордные 184 наименования продукции, тем самым демонстрируя успешную работу по повышению качества и конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей».

Далее участники заседания рассмотрели и обсудили календарный план мероприятий по проведению конкурса текущего года, затронули ключевые аспекты, связанные с привлечением потенциальных участников, деятельностью экспертных комиссий конкурса, медиасопровождением всех основных этапов конкурса.

Фото: ЦСМ Татарстана

В заключительной части мероприятия члены рабочей группы отметили огромный потенциал деятельности товаропроизводителей Татарстана, благодаря которым регион может и в дальнейшем успешно развиваться и сохранять лидирующие позиции среди субъектов страны.

Официальный старт начала приема заявок для участия в конкурсе 2025 года запланирован на середину марта текущего года.