В марте спрос на недвижимость в Татарстане сохранился на стабильном уровне

Спрос на недвижимость в Татарстане в марте сохранился на стабильном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Согласно статистическим данным ведомства, показатели февраля и марта, характеризующие первичный и вторичный рынок недвижимости, мало чем отличаются друг от друга.

Так, в первом месяце весны было зарегистрировано 1,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), в феврале – 1,4 тыс. Всего за первые три месяца текущего года было оформлено чуть более 5 тыс. ДДУ, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На вторичном рынке также сохранилась стабильная ситуация: в феврале зарегистрировано 11,2 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), в марте – 12,2 тыс., в том числе 844 ДКП – на индивидуальные жилые дома, 5,7 тыс. – на земельные участки. В целом за первый квартал текущего года зарегистрировано 32,7 тыс. ДКП.

«После значительного снижения в феврале спроса на новостройки по сравнению с январем, что связывали с ужесточением условий по семейной ипотеке, в марте ситуация стабилизировалась – дальнейшее снижение количества регистраций договоров долевого участия не последовало. На вторичном рынке недвижимости также сохраняется сбалансированный спрос, без резких колебаний в ту или иную сторону», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Нияз Галиакбаров.