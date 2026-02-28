news_header_top
Общество 28 февраля 2026

В марте пройдет третий Всероссийский кейс-чемпионат «Битум-мастер 3.0»

К участию приглашаются студенческие команды со всей России. Организаторами выступают «Газпромнефть – Битумные материалы» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), сообщает Министерство образования и науки РТ.

Тема чемпионата в этом году — поиск решений по переработке асфальтобетонных покрытий и использованию вторичного сырья в дорожном строительстве. Студентам предстоит предложить идеи по всей технологической цепочке: от создания рецептур битумных вяжущих до выпуска готовой продукции. Проекты должны включать экологическую и экономическую оценки, а также применение цифровых инструментов — искусственного интеллекта и отечественного ПО.

Директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы» Илья Кудряшов отметил, что чемпионат позволяет компании увидеть отрасль глазами студентов, которые часто предлагают нестандартные решения. Лучшие из них могут быть использованы в разработках предприятия. Участие в соревновании, по его словам, даёт молодым специалистам возможность проверить силы и получить экспертную оценку гипотез, а победа может стать хорошей стартовой точкой для карьеры в наукоёмкой сфере.

Интерес к чемпионату растёт: в прошлом сезоне участвовали 42 команды из 21 вуза России. Призёры и победители получают баллы, учитываемые при поступлении в КНИТУ на магистерские программы «Химическая технология» и «Химическая инженерия тяжёлых углеводородов».

Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что такие соревнования служат важным дополнением к теоретическим знаниям. Погружение в отраслевые задачи позволяет студентам лучше понять специфику профессии, освоить новые подходы к инженерным задачам и получить опыт командной работы. Он отметил, что с каждым годом уровень проработки проектов растёт, а география участников расширяется.

Сотрудничество «Газпромнефть – Битумные материалы» с КНИТУ реализуется в рамках программы Лига вузов «Газпром нефти», объединяющей более 40 университетов. Партнёрство позволило создать в КНИТУ лабораторию для научно-исследовательской деятельности студентов и запустить магистерскую программу по подготовке специалистов в сфере дорожного строительства и нефтепереработки.

График проведения:

  • до 2 марта – приём заявок;
  • 3 марта – рассылка кейса участникам;
  • до 11 марта – приём решений;
  • 19 марта – онлайн-защита проектов;
  • апрель – награждение победителей.
#Минобрнауки РТ #Газпром нефть #КНИТУ
