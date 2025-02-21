В марте из Казани запустят рейс на китайский остров Хайнань

«Аэрофлот» с 21 марта запустит рейсы из Казани в Санью – город в провинции Хайнань (Китай). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из столицы Татарстана будет осуществляться по пятницам, обратный рейс – по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и возвращением по пятницам. Продажа билетов уже стартовала.

Помимо Казани, полеты в Санью запустят из Санкт-Петербурга и Уфы. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A330.