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Общество 21 февраля 2025 12:41

В марте из Казани запустят рейс на китайский остров Хайнань

«Аэрофлот» с 21 марта запустит рейсы из Казани в Санью – город в провинции Хайнань (Китай). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из столицы Татарстана будет осуществляться по пятницам, обратный рейс – по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и возвращением по пятницам. Продажа билетов уже стартовала.

Помимо Казани, полеты в Санью запустят из Санкт-Петербурга и Уфы. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A330.

#аэропорт Казань #Китай
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