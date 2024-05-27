В марте Евросоюз резко нарастил закупки российских железа, стали и алюминия

В марте страны ЕС резко нарастили закупки российских железа, стали и алюминия — в основном цифра увеличилась благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС, нарастив экспорт до 328 млн евро (в 1,7 раза в месячном выражении). Цифры стали рекордным с мая 2023 года (тогда страны ЕС закупили 369 млн).

Главным покупателем стала Бельгия: рост в 3,5 раза — до 130,5 млн евро, что является крупнейшей закупкой с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть (до 85 млн), Дания — на 30% (35,1 млн).

Кроме того, возобновила закупки и Венгрия после перерыва, длившегося 4 месяца — она приобрела железо и сталь на 13,7 млн евро.

Рекордные с октября 2023 года цифры отмечены и в закупках алюминия (+29% месяц к месяцу, до 91,4 млн). Самые активные покупатели — Германия (в 5 раз, до 22,4 млн), Испания (+69%), Польша (+21%).