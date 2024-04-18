В марте доля евро в мировых расчетах снизилась до исторического минимума

В марте доля евро в мировых расчетах через SWIFT опустилась до исторического минимума — 21,93%. За месяц валюта растеряла сразу 1,32 п. п., передает РИА Новости.

Доллар в это же время укрепил свои позиции — его доля по сравнению с февралем выросла на 0,81 п. п. — до 47,37%, что является максимальным значением с декабря 2023 года.

На максимуме находится и доля расчетов в юанях через SWIFT — 4,69%. В марте она подросла на 0,69 п. п.