В марте число сделок на первичном рынке жилья в Татарстане выросло на 50%

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В марте количество сделок на первичное жилье в Татарстане выросло на 50% в сравнении с предыдущим месяцем. На вторичном рынке спрос вырос практически на 20%, сообщили в Управлении Росреестра по республике.

За месяц в регионе зарегистрировано 1,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве. В феврале, для сравнения, их было 1,1 тысячи. По вторичному жилью — 16 тысяч договоров купли-продажи против 13,3 тысячи в феврале.

Как отметили в Росреестре РТ, интерес в марте вызывали и земельные участки. Увеличение спроса составило +30,8%, до 9,2 тысячи сделок. По индивидуальным жилым домам — +14,6%, по квартирам — +7%. В то же время снизились показатели по нежилым помещениям. В марте зарегистрировано 788 сделок, в феврале — 810. Падение составило 2,7%.

«Несмотря на некоторые опасения, с начала года в Татарстане наблюдается стабильный рост количества сделок на квартиры и земельные участки. После небольшого проседания в феврале по отношению к январю спроса на жилые дома в марте вновь наметилась тенденция к его увеличению. В целом по итогам 1 квартала количество переходов прав на вторичное жилье соотносится с показателями прошлого года, на первичное — увеличение на уровне 11%», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Так, начала года в Татарстане зарегистрировано 42,3 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи. По сравнению с тремя первыми месяцами 2023 года показатель увеличился на 3,5%.

«Действительно, интерес к покупке всех видов объектов недвижимости в Татарстане остаётся на том же уровне, что в начале текущего года, и это несмотря на достаточно высокие ипотечные ставки на вторичное жилье. Баланс спроса и предложения в этом сегменте сохраняется, поэтому колебания количество зарегистрированных сделок несущественное. Рост спроса на земельные участки и жилые дома обеспечен сезонностью, так как весна — это начало строительного сезона», — объяснил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.